Кузбассовцев предупредили о магнитных бурях

В Кузбассе ожидаются магнитные бури. На сайте лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ опубликован прогноз геомагнитной активности на ближайшие недели, сообщает Сiбдепо .

В частности, 27 марта, а также 5, 8, 9 и 10 апреля прогнозируются слабые магнитные бури класса G1. 28 марта, а также 6, 7, 11, 12, 13 и 14 апреля в регионе ожидаются периоды возбужденных бурь, которые по интенсивности слабее магнитных.

Влияние магнитных бурь может отражаться на самочувствии людей, в связи с чем глава Минздрава Кузбасса, Дмитрий Беглов, порекомендовал метозависимым людям избегать излишних нагрузок в эти дни.

«Метеозависимым и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, стоит особенно поберечь себя! Не волноваться, больше отдыхать и высыпаться, контролировать артериальное давление», — отметил он.