Кузбассовцам запретят выходить на улицу в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января планы у всех разные: кто-то предпочитает домашние посиделки, а кто-то — вечеринки до самого утра. У родителей подростков возникает сложный вопрос: создать ли для своего ребенка незабываемый праздник или же соблюсти существующие законы. В Кузбассе комендантский час в новогоднюю ночь остается в силе. Подросткам, не достигшим 16 лет, запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых после 22:00 в зимний период, сообщает Сiбдепо со ссылкой на начальника подразделения по делам несовершеннолетних УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Кузбассу, полковника полиции Ирину Васильеву.

Если сотрудники полиции обнаружат ребенка, нарушающего данное ограничение, родители могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В большинстве случаев, при первом нарушении комендантского часа, семья получает лишь предупреждение, но возможен и штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Однако, как подчеркивают в полиции, основной целью этих мер является не наказание, а предотвращение возможных трагедий. Контроль за местонахождением ребенка в ночное время — одна из важнейших задач для родителей.

Васильева отметила, что родителям необходимо знать, где находится их ребенок и с кем он проводит время. Важно следить за временем его пребывания вне дома, поскольку это — главная гарантия безопасности.

«И многим до сих пор кажется, что, если он задержался где-то, нужно подождать. Нет! Как только стало понятно, что вы не знаете, где ваш ребенок, он не выходит на связь, обязательно нужно обратиться в органы внутренних дел. Главное — в кратчайшее время сообщить о пропаже, так больше шансов найти его живым и здоровым», — поделилась полковник полиции.

