Курсы взросления: в Госдуме рассказали об особенностях зумеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что далеко не всем зумерам нужны курсы взросления: многие умеют разумно жить — сами готовят и ведут финансы, чинят технику, сообщает Life.ru .

«Да, есть отдельные ребята и девчата, которые демонстрируют некоторую неприспособленность к условиям материального мира. При этом они могут быть одаренными и талантливыми в других сферах. Такие встречались и в других поколениях», — сказал депутат.

По его словам, с точки зрения социологического анализа, наблюдается общемировая тенденция инфантилизации общества. Это связывают с повышением уровня комфорта жизни и более благоприятными условиями взросления поколения Z.

В отличие от поколения 90-х, столкнувшегося с многочисленными трудностями, зумеры были избавлены от подобных испытаний, утверждает парламентарий. Им не приходилось самостоятельно готовить еду для себя и младших членов семьи из-за занятости родителей или экономить продукты, ожидая следующей возможности. Депутат подчеркнул, что старшие поколения с юных лет обладали множеством практических навыков: умели чинить одежду и мебель, готовить еду и самостоятельно изготавливать игрушки.

