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Mash: около 3 тыс местных жителей вернулись в свои дома в Курской области

Почти 3 тыс. жителей приграничных городов Льгов и Рыльск в Курской области вернулись в свои дома после эвакуации и начали подготовку к предстоящей зиме, сообщает Mash .

В городах вновь заработали магазины, почта и отделения банков. По словам местных жителей, дома они себя чувствуют спокойнее и безопаснее, а также пришло время готовить жилье к зимнему периоду.

6 августа украинские боевики вторглись на территорию Курской области и захватили несколько населенных пунктов. В регионе проводилась эвакуация местных жителей.

Российские военнослужащие продолжают выдавливать противника с территории страны. В воскресенье стало известно, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Борки в Курской области.