Курская чиновница уволилась после скандала с Хинштейном

Областные власти заявили, что пост Ирины Мусьял займет врио заместителя министра Александр Потанин. Причины увольнения чиновницы правительство не назвало.

Мусьял ранее раскритиковал Хинштейн, который возмутился ее отдыхом в Индии и выездом за из страны на фоне боевых действий. На заседании он просил коллег договориться о том, чтобы никто из курских чиновников не мог выехать за границу без уведомления губернатора.

После этого Мусьял заявила, что Хинштейн сам одобрил ее отпуск в Индии. Она добавляла, что предупреждала врио губернатора об отъезде из страны, хотя формально и не обязана была этого делать.