Курская чиновница уволилась после скандала с Хинштейном
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Врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял решила уволиться по собственному желанию, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее врио губернатора Александра Хинштейн публично отчитал чиновницу из-за ее отдыха в Индии.
Областные власти заявили, что пост Ирины Мусьял займет врио заместителя министра Александр Потанин. Причины увольнения чиновницы правительство не назвало.
Мусьял ранее раскритиковал Хинштейн, который возмутился ее отдыхом в Индии и выездом за из страны на фоне боевых действий. На заседании он просил коллег договориться о том, чтобы никто из курских чиновников не мог выехать за границу без уведомления губернатора.
После этого Мусьял заявила, что Хинштейн сам одобрил ее отпуск в Индии. Она добавляла, что предупреждала врио губернатора об отъезде из страны, хотя формально и не обязана была этого делать.