Курсантки Академии ГПС МЧС России приняли участие в учениях в Щелкове

Курсантки ведущего вуза — Академии государственной противопожарной службы МЧС России, — посетили щелковский пожарно-спасательный гарнизон, для того чтобы принять участие в пожарно-тактических учениях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Такие масштабные учения первые. Так как взаимодействие с щелковским гарнизоном плотно началось только сейчас и возможность курсантов попробовать себя в роли руководителей — это бесценный опыт. Для них в первую очередь, для преподавателей во-вторую. В беде мы их не бросим, будем подсказывать тихо в ухо, направлять в правильное русло», — рассказал Андрей Таранцев, преподаватель Академии государственной противопожарной службы МЧС России, майор внутренней службы.

Основная цель учения — подготовить будущих специалистов в условиях, приближенных к реальным. Как правило, женщины в пожарной охране больше занимаются надзорной, диспетчерской, профилактической работой. Но опыт участия в подобных учениях помогает понять непростую и ответственную профессию изнутри.

Задачи учений были выполнены в полном объеме. Девушки познакомились с работой пожарно-спасательных подразделений, увидели, как происходит реальная боевая работа. Работу курсанток оценили положительно.

Подобные учения планируется проводить и на других объектах округа, чтобы обеспечить комплексную готовность к любым чрезвычайным ситуациям и минимизировать потенциальный ущерб.

