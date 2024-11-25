Подопечный благотворительного фонда «Дари свет» встретился с учениками школы №26

Благотворительный фонд «Дари свет» уже несколько лет поддерживает жителя п. Удельной Михаила Голубева. Молодой человек восстанавливается после инсульта, а фонд проводит акции, чтобы он мог продолжать реабилитацию и вернуться к нормальной жизни. Так, 21 ноября Михаил встретился с учениками школы № 26. До этого он передвигался в инвалидном кресле, но в этот раз пришел сам, сообщила пресс-служба администрации городского округа Раменский.

«Я рыдала, когда Миша приехал без коляски. Он такой борец, он два с половиной месяца был на реабилитации и достиг колоссального прогресса. Он сам вышел из машины и медленно, с помощью мамы, пришел к ребятам. Без помощи, без подставки. Он просто умница», – поделилась учредитель БФ «Дари свет» Светлана Брюханова.

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке в школе. На ней собрались представители благотворительного фонда, волонтерский отряд «Беркут» школы №26 (руководитель Константин Шевкунов), сборная команда по баскетболу школы №26 (тренер Тахир Каримов) и другие.

Началось все с парада спортсменов, а затем организаторы выступили с приветственным словом. Среди них – Светлана Брюханова и директор школы №26 Надежда Садкова, которая поддерживает волонтерское движение и планирует провести на базе школы благотворительный баскетбольный турнир. Светлана вручила благодарственные письма команде по баскетболу и волонтерскому отряду за помощь Михаилу.

В рамках встречи прошла небольшая разминка и товарищеский матч по баскетболу. Михаил активно наблюдал, подмечая ошибки игроков. Сам он попытался и сделал несколько бросков в кольцо. После матча ребята взяли с Миши обещание, что скоро он будет играть с ними в команде.

Михаил Голубев и его мама Марина поблагодарили всех за неравнодушие и доброту. Все пожелали Михаилу скорейшей поправки. «Мы не сомневаемся, что именно так и будет, ведь Миша настоящий борец и герой», – подчеркнула Светлана Брюханова.

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