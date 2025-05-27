Курс на юг: эксперты рассказали об изменении климата в Москве

Эколог Фицпатрик: в будущем Москва станет по климату похожа на Краснодар

Специалист-эколог из Университета Мэриленда в США Мэтью Фицпатрик спрогнозировал серьезное изменение климата в столице России: согласно составленной им карте, к 2080 году погодные условия в Москве приблизятся к зоне субтропиков, сообщает «Вечерняя Москва».

«Мы уже видим, что есть предпосылки к тому, что климат в наших широтах меняется — ливни напоминают тропические, жара становится с каждым годом интенсивнее, продолжительнее», — подтвердил прогноз российский ученый Александр Хаванов.

Через 55 лет среднегодовая температура в столице вырастет с плюс 6,8 до плюс 12,7 градусов. В июле она составит плюс 23,8 градуса, в январе — чуть выше ноля.

Изменения коснутся не только Центральной части страны: жителям Мурманска также придется привыкать к влажной и переменчивой погоде, как в Санкт-Петербурге. Весенний и осенний сезон станут менее выраженными: из холодной зимы придется сразу переходить в жаркое лето.