Куриные наггетсы спровоцировали массовую потасовку на круизном лайнере

Инцидент, произошедший около двух часов ночи в последний день рейса, был заснят на видео.

Причиной столь масштабного конфликта, по словам очевидцев, стали претензии к качеству еды, а именно — пережаренные куриные наггетсы.

Примерно два десятка человек вступили в жестокую потасовку, нанося друг другу удары и валясь на пол. Охранники, попытавшиеся вмешаться, не смогли взять ситуацию под контроль. На кадрах видно, как один из сотрудников службы безопасности, в которого летели ботинки, в панике убегает и хватается за рацию.

Автор видео, контент-мейкер Майк Терра, прокомментировал происходящее фразой: «Пережарить куриные наггетсы — это безумие».

Позже он уточнил, что конфликт, начавшийся как недовольство едой, перерос во «что-то большее». Представители круизной компании пока не прокомментировали инцидент.