Куриные наггетсы спровоцировали массовую потасовку на круизном лайнере
Финал круиза по Карибам на лайнере Carnival Sunshine обернулся массовой дракой, сообщает издание The New York Post.
Инцидент, произошедший около двух часов ночи в последний день рейса, был заснят на видео.
Причиной столь масштабного конфликта, по словам очевидцев, стали претензии к качеству еды, а именно — пережаренные куриные наггетсы.
Примерно два десятка человек вступили в жестокую потасовку, нанося друг другу удары и валясь на пол. Охранники, попытавшиеся вмешаться, не смогли взять ситуацию под контроль. На кадрах видно, как один из сотрудников службы безопасности, в которого летели ботинки, в панике убегает и хватается за рацию.
Автор видео, контент-мейкер Майк Терра, прокомментировал происходящее фразой: «Пережарить куриные наггетсы — это безумие».
Позже он уточнил, что конфликт, начавшийся как недовольство едой, перерос во «что-то большее». Представители круизной компании пока не прокомментировали инцидент.