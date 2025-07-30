Купленную на деньги жертв МММ-пирамиды Bugatti Veyron продают за 137 млн рублей

Роскошный суперкар из прошлого Bugatti Veyron выставили на продажу за 137 млн рублей. Редкая модель автомобиля была куплена на средства участников МММ-пирамиды, теперь они надеются, что если машину удастся реализовать, то вырученные деньги разделят между ними, сообщает Mash .

Стать обладателем автомобиля с необычной историей можно за 137 млн рублей. Редкий Bugatti Veyron был приобретен еще в 2007 году на средства вкладчиков региональной финансовой пирамиды.

После ареста организаторов мошеннической схемы автомобиль отправился на московскую стоянку, где провел более пяти лет. Местные жители считают этот спортивный автомобиль общественным достоянием, поскольку он был куплен на деньги обманутых инвесторов.

Легендарный Bugatti Veyron, прогремевший на всю Астрахань в 2013 году из-за скандального поведения своего владельца, который конфликтовал с полицией, недавно вернулся в столицу после ремонта в Дагестане. Спорткар, замеченный на дагестанских улицах в июне, проходил там техническое обслуживание и теперь готов к продаже новому владельцу.