Купание в пивной ванне: россияне назвали самые необычные подарки на Новый год

Выбор подарков на Новый год для многих россиян дело не менее важное, чем подготовка традиционных атрибутов праздника. Исследование Tiburon Research и «Золотого Яблока» выявило необычные презенты, получаемые россиянами, сообщает «Вечерняя Москва».

Одни подходят к выбору подарка рационально, другие полагаются на фантазию. Результаты опроса показали, что среди самых неожиданных подарков были: час купания в пивной ванне, услуга оформления загранпаспорта и даже медвежья голова.

Экзотические животные — цыплята, поросята, бабочки — тоже оказались в списке необычных презентов. Многие отмечали оригинальность самодельных подарков.

Помимо этого, в числе неожиданных подарков оказались путешествия и даже такие, казалось бы, простые вещи, как лапша быстрого приготовления, преподнесенные с юмором.

Ранее стало известно, сколько стоит подготовка к Новому году. В среднем новогодний декор обойдется в 3-5 тысяч рублей, а искусственные елки — 2-8 тыс. рублей.