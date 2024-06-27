Культурные площадки Москвы проведут фестивали и концерты ко Дню молодежи

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С 27 по 30 июня в Москве пройдет множество мероприятий ко Дню молодежи. Программу подготовили 75 культурных площадок в разных округах столицы, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что москвичей и гостей города ждут фестивали, спортивные соревнования, мастер-классы, кинопоказы и концерты.

Основная часть программы мероприятия запланирована на выходные — 29 и 30 июня.

27 июня в 15:00 в культурном центре «Братеево» выступят воспитанники студии эстрадного вокала. В это же время в Бабушкинском парке покажут номера лучшие творческие коллективы Северо-Восточного округа.

В 18:00 на главной сцене парка «Фили» начнется музыкальный фестиваль.

В 19:00 в киноклубе культурного центра «Меридиан» представят короткометражные игровые фильмы. Затем картины со зрителями обсудит режиссер и педагог Сергей Мац. Нужна предварительная регистрация на сайте центра.

29 июня с 11:00 пройдет мероприятие, посвященное искусству и науке.

В 9:00 в парке «Северное Тушино» начнется праздник «Летний спортивный сезон».

С 12:00 до 19:00 в парке «Кузьминки» пройдет фестиваль «Книгочей». В программе — презентация новинок детской литературы, квесты, мастер-классы и театрализованные чтения. Среди гостей — писатель Юлия Надточей.

В 16:00 в саду имени Баумана начнется концерт учеников, преподавателей и выпускников барабанной школы.

29 и 30 июня в парке «Ходынское поле» состоится масштабный фестиваль «День молодежи».

29 июня в 14:00 в парке «Сокольники» начнется XVI молодежный фестиваль «Разноцветная Москва», в ходе которого пройдут различные соревнования.

30 июня в 14:00 в саду «Эрмитаж» устроят танцевально-спортивный флешмоб ко Дню молодежи под открытым небом.