сегодня в 15:58

Кубсат «Геоскана» поймал гамма-всплеск, который шел к Земле около 11,3 млрд лет

Кубсат «Геоскана», искусственный спутник для исследования космоса, поймал гамма-всплеск. Свет от него шел к Земле около 11,3 млрд лет, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Гамма-спектрометр на борту кубсата зафиксировал всплеск 1 января. Он возник спустя 2,5 млрд лет после Большого взрыва. Фактически, в ранней Вселенной. GRB 260101A — такое обозначение получил гамма-всплеск.

Малый спутник 239Alferov вывели на орбиту летом прошлого года при участии ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Ранее российский космонавт Олег Платонов сделал уникальные фотографии во время своей работы на МКС. Ему удалось заснять айсберги, которые плывут в водах Атлантического океана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.