КС РФ уточнил правила освобождения от пеней в случае опоздания налогового органа

Конституционный суд России опубликовал постановление, согласно которому налогоплательщик может быть освобожден от пеней в случае отмены решения по итогам проверки из-за несоблюдения ее сроков налоговым органом, сообщает «Интерфакс».

Суд рассмотрел жалобу АО «Научно-производственное предприятие КлАСС». Компания оспаривала нормы Налогового кодекса (НК) РФ, из-за которых налогоплательщику начислялись пени за период незаконного бездействия налогового органа.

Ранее была проведена выездная проверка в КлАСС. Акт о ее проведении был составлен в феврале 2018 года, но вручили документ компании только в 2021 году. А решение по результатам проверки и вовсе было принято в 2022 году.

Компания безуспешно пыталась оспорить решение налогового органа в других судах. КС РФ же заявил, что оспариваемые нормы НК РФ соответствуют Конституции РФ, но постановил, что отмена решения по итогам выездной налоговой проверки из-за несоблюдения срока вручения налогоплательщику акта проверки может стать основанием для освобождения от пеней.

Ранее стало известно, что россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. Он оценивается в сумму около 1,5 млрд рублей.