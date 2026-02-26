Крысы просто огромные: московский «Магнит» закрыли из-за антисанитарии

Столичный суд принял решение закрыть магазин «Магнит» на Костромской улице на 80 дней. Причина — антисанитария и жалобы покупателей, сообщает «Осторожно, Москва» .

Роспотребнадзор проверил помещение и обнаружил в нем следы грызунов, в том числе погрызенные ими овощи. Большую роль сыграли отзывы покупателей. Всего их набралось 207, а рейтинг магазина составил 1,5 из 5.

Клиенты рассказали, что по магазину ходят огромные крысы. Некоторые отметили, что грызуны передвигаются прямо по полкам с хлебом. На фото видны поврежденные овощи и фекалии крыс на полу.

«На меня тут напала крыса в отделе дошираков, а еще там воняет тухляком», — написал один из пользователей.

Ранее жители востока столицы пожаловались на сетевой магазин «СуперЛента», по прилавкам которого бегают крысы. Посетительница магазина в столичном районе Перово сняла видео, на котором видно, что грызун сидит на прилавке с хлебцами.

