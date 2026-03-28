Крупный выброс плазмы произошел на Солнце перед пилотируемым полетом на Луну

Крупный выброс солнечной плазмы произошел непосредственно перед началом пилотируемой миссии NASA к Луне, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

«Судя по тому, что присылают коронографы, и по профилям рентгеновского излучения, на Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы. Событие привлекает внимание в том числе потому, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что, в отличие от околоземных траекторий, где воздействие космической погоды может быть лишь косвенным, на пути к дальним орбитам аппарат попадает непосредственно внутрь облака солнечной плазмы. Поэтому наблюдения за активностью звезды в предстоящие дни будут проводиться с повышенным вниманием.

В лаборатории вспомнили, что последний известный пример переноса запуска миссии в дальний космос случился в ноябре прошлого года, когда NASA отложило отправку спутников ESCAPADE к Марсу именно из-за повышенной солнечной активности.

Миссия «Артемис II» станет самым продолжительным космическим путешествием, предпринятым людьми. Четыре члена экипажа в течение десяти дней совершат облет Луны и возвратятся на Землю. По данным американского космического агентства, посадка на поверхность спутника планируется до 2028 года.

