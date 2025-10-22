Крупный ночной взрыв произошел на обратной стороне Солнца

Ночью на обратной стороне Солнца произошел крупный взрыв. Перед этим произошло два выброса плазмы в северном направлении, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Всего 10 дней назад обратная сторона была видимой стороной Солнца. Основной спутник Solar Orbiter, летающий вокруг Солнца, сейчас находится на обращенной к Земле стороне и видит то же, что и люди. Очно узнать, что же произошло, не получится.

Исходный взрыв произошел около 23 часов назад. На опубликованных кадрах видны черный круг и полоса — невидимые для коронографа области. Видео снято со стороны Земли.

Выброшенное облако плазмы летит в сторону планеты и через два дня ударит по объекту 3I/ATLAS. Это произойдет примерно в 15:00 24 октября.

