Кругом долги: рэпер Птаха не заплатил 450 тыс рублей за ЖКХ и дорожные штрафы

У рэпера Птахи (Давида Нуриева) накопилось 200 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. С конца октября общая сумма задолженности выросла на 50 тыс. рублей — до 233 тыс. рублей, сообщает Постньюс .

Также у Нуриева имеется открытое исполнительное производство по просроченным платежам за жилье и коммунальные услуги. Тут долг снизился до 118 тыс. рублей.

Кроме того, рэпер не оплатил 97,5 тыс. рублей по исполнительным сборам за административные правонарушения, что в сумме увеличивает общий долг исполнителя перед государством почти до 450 тыс. рублей.

В настоящее время на Нуриева зарегистрировано 149 исполнительных дел. Если музыкант продолжит избегать уплаты, ему могут грозить арест на 15 суток и принудительное взыскание средств со счетов. Также водительские права рэпера могут быть приостановлены до полного погашения долгов.