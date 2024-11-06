Круглый стол с родителями детей-инвалидов состоялся в Шаховской

В Шаховской администрации прошла встреча заместителя главы городского округа Елены Шишелиной с родителями особенных детей. Всего таких семей в округе 87. В круглом столе также приняли участие советник правительства Московской области Елена Лебедева, начальник окружного управления социального развития Александр Степанов, представители сферы образования, здравоохранения и ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Больше десятка родителей, воспитывающих детей с различными ограниченными возможностями здоровья, пришли на встречу. На повестке 17 вопросов: обеспечение лекарственными препаратами, отсутствие узких специалистов, например, реабилитолог, открытие кабинета физиотерапии, которое запланировано в следующем году, транспортное обеспечение детей-инвалидов для посещения школ.

«Мы живем в частном доме, построились и переехали совсем недавно. Дом большой, отапливать его электричеством совсем не выгодно для нас. Мы бы хотели пусть материнский капитал на газификацию», — поделилась одна из родительниц.

По словам Елены Шишелиной, в администрации знают все семьи, где воспитываются дети-инвалиды.



«С нашей стороны оказывается всесторонняя помощь и поддержка, чтобы наши дети смогли комфортно жить и ни в чем не нуждаться», — прокомментировала Шишелина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.