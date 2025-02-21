Кролика с имплантированным кровеносным сосудом показали Путину

Российский президент Владимир Путин посетил выставку Форума будущих технологий, где ему показали, как ученые Росатома выращивают кровеносные сосуды, пригодные для пересадки. В качестве примера ему также показали кролика, которому месяц назад имплантировали кровеносный сосуд, сообщает Кремль .

«Уже больше месяца он жив, здоров и, в общем, достаточно упитан», — отметил глава Росатома Алексей Лихачев.

По словам Лихачева, проведенная операция доказывает, что разработка российских ученых полностью функциональна. Теперь специалисты работают над более сложными конструкциями, которые в будущем помогут понять, как себя будет чувствовать человек на Марсе.

Лихачев отметил, что на красную планету можно будет отправить специальный чип с искусственно выращенными сосудами, которые покажут, какое влияние на тело окажет атмосфера Марса. Путин, в свою очередь, подметил, что кролика тоже можно отправить для изучения марсианских условий.

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