«Крокодильи слезы и обвинения»: Владислав Бакальчук о поведении руководства WB

Бизнесмен, владелец 1% акций Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что руководство компании проводит циничную кампанию по манипуляции общественным мнением, в основе которой — «крокодильи слезы и ложные обвинения».

По словам Бакальчука, он много раз пытался наладить диалог и сесть за стол переговоров с совладелицей компании и его супругой Татьяной Бакальчук. Но ни она, ни адвокаты предпринимательницы не пошли на контакт.

«Они продолжают использовать публичное пространство для создания ложного образа жертвы. Мы имеем дело с циничной кампанией по манипуляции общественным мнением, в основе которой — крокодильи слезы и ложные обвинения», — сообщается в Telegram-канале Бакальчука.

Утром 19 сентября стало известно, что бизнесмена задержали на 48 часов и предъявили ему обвинения сразу по нескольким статьям: убийство, покушение на убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов и самоуправство. Его защита назвала это решение беспрецедентным нарушением прав человека, на которого совершили нападение, чему есть множество доказательств.

Бакальчук заранее уведомил правоохранителей, что отправится в офис, чтобы реализовать свои права как участника ООО. В своих обращениях он просил обеспечить ему безопасность. На месте предприниматель столкнулся с агрессией, но перестрелку, по его словам, начали сотрудники охраны офиса. Представители Бакальчука понадеялись, что следствие обратит внимание на сотрудничество Татьяны Бакальчук с вооруженными преступниками с криминальным прошлым.

Перестрелка в офисе WB в московском бизнес-центре «Романов двор» произошла 18 сентября. В результате инцидента погибли два человека, семь человек получили ранения.