Кринж и вайб: как родители школьников относятся к подростковому сленгу

Опрос «Актион Образования» показал, что 56% родителей подростков спокойно относятся к молодежному сленгу в речи своих детей, а 14% сами иногда вставляют модные словечки в разговор, сообщает «Газета.ru» .

Самое популярное среди взрослых слово — это «кринж», его узнали 73,4% опрошенных. С понятием «вайб» знакомы 47,1%, «варик» — 46,4%. При этом только каждый 5-10 родитель знают значения «скуфа», «тюбика» и «чечика».

«Как видно из результатов опроса, родители частично знакомы с понятиями, отраженными в сленге подростков, интересно, что преимущественно с теми, которые описывают оценку ситуации или состояния (кринж, вайб, агриться). А вот критерии и содержания типологий мужчин, появившиеся в подростковой среде (скуф, чечик) преимущественно не знают», — заявили специалисты «Актион Образования».

Свыше 60% родителей часто слышат сленг от детей, треть опрошенных отмечают, что их дети постоянно используют его в повседневной жизни, но большинство — 61,5% — заявили, что подростки прибегают к таким словам только при общении со сверстниками. Резкий негатив против сленга высказали всего 9,7% опрошенных родителей, он их раздражает.