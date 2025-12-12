Криминалист Игнатов: смерть фигуранта «дела Долиной» не относится к криминалу

Эксперт-криминалист Михаил Игнатов заявил, что смерть Александра Келдыбаева, замешанного в «схеме Долиной», не имеет отношения к криминалу: он был слишком мелкой сошкой, чтобы бандиты решились на его убийство, сообщает aif.ru .

«Можно, конечно, предположить, что смерть этого человека — звено в одной цепи, и что от него избавились подельники, посчитав его слабым, что на нем можно проколоться. И сделали это, выходит, с помощью медицинского препарата, который вызывает тромбоз. Но слишком сложная схема. Ведь такой яд нужно достать где-то, потом подсыпать в еду или напиток», — сказал криминалист.

В отношении Келдыбаева велось расследование по факту возможного получения им 15 миллионов рублей от исполнительницы, средства были зачислены на его банковскую карту. Он являлся фигурантом гражданского иска о взыскании с него этой суммы денег. Но до вынесения судебного решения он умер.

Отец покойного сообщил, что его сын скончался еще в августе 2024 года в результате тромбоэмболии. Келдыбаев родился в Йошкар-Оле 11 декабря 1987 года. Проживал в Москве, однако часто находился в командировках. У него остались две дочери от неофициальной супруги.

