Креативные проекты и развитие НКО: что обсудят на форуме «Сильные идеи» 2 июля

Тема креативных идей для регионов вошла в программу «Сильных идей» на 2 июля

Программа форума «Сильные идеи для нового времени» на 2 июля насыщена сессиями, мотивационными лекциями, сообщается в Telegram-канале мероприятия.

Среди инициатив (треков) первого дня работы: социальная (адаптация участников СВО, развитие НКО, вопросы семейной политики и укрепление традиционных семейных ценностей, развитие малых городов), предпринимательская (креативные проекты для развития регионов), кадровая (подготовка специалистов «Профессий будущего», интеграция высококвалифицированных иностранных специалистов), технологическая (новая эпоха освоения космоса, авиации, технологический суверенитет), экологическая и климатическая (стандарт общественного капитала).

Еще планируется провести мотивационные лекции и представление идей авторами лучших проектов, поданных на форум. Все проекты прошли экспертную оценку, топ-лист идей сформирован на основе их потенциала с точки зрения повышения качества жизни граждан, а также обеспечения технологического, промышленного суверенитета страны.

В деловой программе будут участвовать представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, в том числе руководители регионов, лидеры НКО, ведущие эксперты страны по профильным направлениям форума, авторы лучших идей СИНВ 2025 года и прошлых лет.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит ежегодно. В этот раз его проведут 2–3 июля в столичном национальном центре «Россия». Цели — выявить и поддержать в реализации ключевые инициативы граждан РФ, которые смогут укрепить суверенитет страны и помочь достигнуть государственных целей развития.