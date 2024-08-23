Краснов: при расстреле царской семьи пули рикошетили от бриллиантов
Фото - © Подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге, где была расстреляна царская семья/Wikipedia.org
Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что при расстреле царской семьи Романовых в доме Ипатьева пули рикошетили от бриллиантов, сообщает ТАСС.
Драгоценности были вшиты в одежду. Пули отскакивали от них, а потому участникам расстрела приходилось совершать несколько выстрелов.
Краснов ранее возглавлял расследование уголовного дела об убийстве царской семьи. Он отметил, что следователи тщательно изучали показания очевидцев происходящего в доме Ипатьева.
Так как члены царской семьи умирали не сразу, их пришлось добивать штыками.
Часть из царских драгоценностей затем присвоили участники расстрела, а другая оказалась в архивах музеев.