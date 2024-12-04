Краснокнижную белку можно увидеть в лесах Подмосковья

В Московской области можно встретить обыкновенную летягу — редкий краснокнижный вид белок. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Излюбленными местами ее обитания являются малонарушенные лесные участки на западе и севере региона.

В отличие от обычных белок, летяги обладают способностью к планированию, используя свои кожистые перепонки между передними и задними конечностями. Это позволяет им перемещаться по воздуху на значительные расстояния, достигая скорости до 30 км в час.

С наступлением зимы летяги становятся менее активными и проводят больше времени в укрытиях, таких как дупла и трещины в коре деревьев. Они также могут снижать свою температуру тела, чтобы экономить энергию.

Белки демонстрируют удивительную способность приспосабливаться к различным климатическим условиям, что позволяет им выживать и процветать даже в самые суровые зимние месяцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.