Красногорский РАНХИГС предлагает пройти обучение и получить востребованную специальность

Центр дополнительного образования Московского областного филиала Президентской академии предлагает пройти обучение по программам в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Центр дополнительного образования находится по адресу: г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, к. 1.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.