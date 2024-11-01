KP.RU совместно с МВД России запустили голосование на выбор лучшего участкового

Оно продлится до 10 ноября, когда отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Конкурс проводится с активным участием читателей сайта КР. RU, которые смогут выбрать лучшего участкового уполномоченного полиции страны.

В этом году в конкурсе участвуют более 47 тысяч сотрудников, но в финале выступят только победители региональных этапов, которых выберут свыше 300 тысяч россиян.

Награждение победителей пройдет 20 ноября в МВД России, где им будет вручен главный приз — внедорожник УАЗ «Патриот». Также победителю достанется переходящая бронзовая статуэтка, являющаяся символом конкурса. Итоги определяются на основе индекса доверия граждан: результаты онлайн-голосования сравниваются с населением региона кандидата.