KP.RU и «VK Видео» представили цикл интерактивных роликов о безопасности

В Сети появится цикл интерактивных инструкций о действиях в опасных ситуациях

KP.RU совместно с «VK Видео» запустила серию интерактивных видеоинструкций о безопасности, которые помогут зрителям научиться правильно реагировать в экстренных ситуациях, сообщает kp.ru .

Речь идет о новом проекте «Главное — безопасность». В рамках серии интерактивных видеоинструкций пользователи смогут узнать, как действовать в опасных ситуациях, защищать себя и оказывать помощь другим.

Главная особенность проекта — зритель сам влияет на развитие событий, выбирая дальнейший ход истории. Все выпуски будут доступны только на платформе «VK Видео».

Первое видео посвящено оказанию помощи человеку, которому внезапно стало плохо в общественном месте. Зрителям предлагается принять решение и проверить свои знания на практике.

В дальнейшем в проекте появятся выпуски о поведении при встрече с агрессивной собакой, обнаружении подозрительного предмета, действиях в толпе и оказании первой помощи при ДТП. Новые видео будут выходить с 18 сентября по 30 октября.