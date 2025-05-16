Коуч и блогер Бартон не заплатил налоги государству
Фото - © Официальный канал Марка Бартона
Коуч и блогер Марк Павелковский, известный как Марк Бартон, оказался в списке должников ФНС с суммой в 9 млн рублей, сообщает Постньюс.
Основной бизнес предпринимателя — продажа психологических курсов — только за последний период принес 102 млн рублей выручки и 43 млн чистой прибыли.
При этом всего 2 недели назад Павелковский зарегистрировал новую компанию — ООО «Эскью» с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Фирма будет специализироваться на продаже косметики и средств гигиены, включая уже выпускаемую линейку шампуней, лосьонов и антицеллюлитных скрабов под его именем.
На данный момент неясно, связана ли новая предпринимательская деятельность коуча с имеющейся налоговой задолженностью. В ФНС не комментируют ситуацию с конкретными налогоплательщиками.