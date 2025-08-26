Костюмированный забег и огненное шоу проведут в парке Подольска 30 августа

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске 30 августа проведут второй спортивный фестиваль с костюмированным забегом «Рожденный бегать» и четвертый фестиваль огненных шоу «Вечер огня». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На спортфесте участникам нужно будет пробежать дистанцию для взрослых в 5 км и для детей в 500 м в креативном костюме. Маршрут начнется от главной сцены и пройдет по территории парка. Родители могут участвовать вместе с детьми, а пока взрослые преодолевают дистанцию, с малышами будут заниматься профессиональные аниматоры.

Отдельная регистрация для детей не требуется, достаточно зарегистрировать взрослого участника. Все юные спортсмены получат сладкие подарки. Регистрация также доступна по номеру телефона: 8 (985) 138-43-94.

Начало мероприятий — в 10:00, старт — в 12:00.

В программе мастер-классы, анимационные зоны для детей, горячий чай и каша для всех участников.

Для участия не обязательно быть профессиональным бегуном. Дистанцию можно пройти в комфортном для вас темпе.

Ровно в 20:00 на территории катка пройдет традиционный огненный праздник, организатором которого является шоу-группа Saga. Лучшие коллективы и артисты фаер-шоу со всей России соберутся, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Профессиональные артисты представят свои самые яркие номера и постановки с огнем.

Вход свободный. Все мероприятия предполагают зрителей без ограничений по возрасту.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.