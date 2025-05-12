Кости и ряженка: в Якутии извинились за подарки ветерану на День Победы

сегодня в 13:11

Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров выразил сожаления и принес извинения по поводу недостойных подарков ветерану Великой Отечественной войны к 80-летнему юбилею Победы: Таисия Хромова получила прошлогодний набор суповых костей, ряженку и творожок, сообщает «Царьград» .

«Глубоко сожалею, что ветерану тыла и труда, вдове ветерана войны Таисии Трофимовне Хромовой и другим уважаемым ветеранам сельского хозяйства были предоставлены недостойные подарки», — сказал Александров.

По его словам, в ближайшие дни пенсионеры получат повторные знаки внимания и хорошие презенты.

Кроме того, в министерстве проведут служебную проверку, пересмотрят подходы к организации праздничных мероприятий. Там намерены приложить максимальные усилия, чтобы знаки внимания для ветеранов всегда оставались на самом высоком уровне.