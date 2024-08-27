Космический класс школы Домодедова признан лучшим в России

Космический класс МАОУ Востряковского лицея № 1 городского округа Домодедово в числе восьми классов Российской Федерации награжден по итогам 2023–2024 года как лучший класс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Востряковском лицее № 1 в 2023-2024 учебном году на основании соглашения с госкорпорацией «Роскосмос» реализуется базовый модуль программы «Космический класс». Базовый образовательный модуль (рекомендован для 5-6 классов) — предполагает наполнение учебного плана базовыми школьными дисциплинами дополнительного образования. В учебный план включены предметы «Геометрическое моделирование» и «Основы моделирования».

Цель — формирование представления об инженерной сфере деятельности, профориентационная работа с обучающимися по формированию представления об космической отрасли, вовлечению в практическую деятельность по конструированию и моделированию, возможность «попробовать» инженерные компетенции. Для достижения показателей в здании 3 Востряковского лицея № 1 оборудован современный, оснащенный необходимыми инструментами и техникой кабинет для занятий авиамоделированием и робототехникой. В классе учатся 26 ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.