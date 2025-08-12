Косметолог прокомментировала последствия пластики у Ивлеевой

Блогер Анастасия Ивлеева после замужества продолжает поражать своими путешествиями по уголкам России. Зрителей все чаще удивляет внешний вид звезды, нездоровая худоба и непонятные впадины под скулами, передает Общественная служба новостей .

По словам звездного косметолога Марият Мухиной, блогер перенесла множество косметологических процедур и даже крупных пластических операций.

«Лицо блогера менялось постепенно, поэтому мы не замечали некоторых резких перемен. Тем не менее они есть. Например, лет 5 назад у нее были четко выраженные грыжи под нижними веками, которые принято называть мешками. Могу предположить, что звезда перенесла трансконъюктивальную блефаропластику, когда производят удаление грыж на нижних веках», — объяснила Мухина.

Однако больше всего в глаза бросается область щек Ивлеевой, которая выглядит крайне осунувшейся. Вероятнее всего, это последствия удаления комков Биша.

По ее словам, именно данная операция нередко создает эффект усталого и изможденного лица, а впадины — тоже последствия данной операции.