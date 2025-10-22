Кошкам на смех: в Турции мужчина будет 10 лет платить алименты на пушистых

В Турции суд обязал мужчину после развода еще 10 лет раз в три месяца переводить по 240 долларов бывшей супруге на материальное содержание двух котов, сообщает «Царьград» .

Они развелись из-за «несовместимости характеров», а затем во время бракоразводного процесса девушка подала прошение о содержании домашних животных, судья удовлетворил требование. Сумма будет индексироваться с учетом инфляции.

Мужчина не стал спорить и не имеет к бывшей жене претензий, уточняет издание Hurriyet.

В середине октября в Москве впервые в России женщину оштрафовали за неубранные продукты жизнедеятельности собаки. По словам хозяйки пса по кличке Зефир, она всегда убирала за животным, но к ней придралась соседка. Сотрудникам контролирующих органов потребовалось изучить видеоматериалы с камер наблюдения.

На записи зафиксировано, как владелица Зефира убирает экскременты своего питомца в упаковочный материал, однако обработку травяного покрытия не производит. В результате Надежде назначили административное взыскание на сумму в 1500 рублей.

