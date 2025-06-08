Короткая рабочая неделя с одним сокращенным днем будет в России

С 12 по 15 июня в России объявлены официальные выходные в связи с празднованием Дня России, пишет ТАСС.

Благодаря переносу выходного дня с 8 марта (который в этом году выпал на субботу) на 13 июня, граждане получат четыре дня отдыха подряд.

11 июня, в среду, рабочий день будет сокращен на один час как предпраздничный. Затем последуют 12 июня — государственный праздник День России, 13 июня — перенесенный выходной, 14–15 июня — обычные выходные дни.

Особенностью 2025 года станет шестидневная рабочая неделя в конце октября (с 27 октября по 1 ноября), за которой последуют трехдневные выходные на День народного единства (3-5 ноября).

Работодателям рекомендуется заранее спланировать графики работы, а гражданам — учесть изменения в режиме работы государственных учреждений и служб.