Королю Саудовской Аравии прописали антибиотики от воспаления легких

Воспаление легких диагнозцировали врачи у короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство SPA.

«У него было обнаружено воспаление лёгких, и врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками», — указано в публикации.

В воскресенье канцелярия саудовского монарха сообщила о госпитализации Салмана бен Абдель Азиза.

Ему было предписано обследование из-за болей в суставах.