Коркин: Подмосковье поддерживает тесную связь с семьями бойцов СВО

Депутат Коркин сообщил, что жители Подмосковья идут на СВО из любви к России

Власти Подмосковья поддерживают тесную связь с семьями бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине с самого начала. По словам председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максима Коркина, такое общение оставляет след в душе, дает почву для размышлений и мотивирует помогать россиянам.

Коркин рассказал, что сами бойцы СВО и их семьи рассказывают, что решение защищать Родину принималось из интересов защитить родную землю, из любви к стране и близким, а также из-за высоких духовных ценностей и веры в справедливость.

«Зачастую наши ребята, ведя диалог на данную тему (почему пошли служить — ред.), отвечают крылатой фразой из знаменитого и по-настоящему народного советского фильма „Офицеры“: „Есть такая профессия — Родину защищать“. Добавлю, что наша история, как никакая другая, богата героическими примерами ратной доблести, бесстрашия и силы русского духа», — отметил Коркин.

По мнению Коркина, российский многонациональный народ был и остается той главной силой, о которую рушились все попытки «цивилизованного мира» навредить и уничтожить российскую государственность.

Государство ценит бойцов, которые принимают решение поддержать страну в зоне СВО, поэтому реализует всестороннюю помощь близким военнослужащих и им самим.

Военнослужащим предоставляется широкий спектр привилегий: от кредитных послаблений до сохранения рабочего места на период контракта с Минобороны, а также на некоторое время после его окончания. Младшие дети военнослужащих получают приоритет при записи в детские сады, а их старшие братья и сестры имеют льготы при поступлении в престижные университеты страны.

Пожилым родителям участников спецоперации гарантировано первоочередное медицинское обслуживание. Кроме того, они могут воспользоваться бесплатными услугами социальных работников на дому. Эта многоуровневая система поддержки включает различные льготы и преференции, охватывающие все поколения семей военнослужащих.

Участники боевых действий получают всестороннюю государственную поддержку. Они освобождаются от налогов на имущество и могут воспользоваться правом на кредитные каникулы, при этом обязательства по алиментам остаются в силе.

Среди всех регионов России именно Подмосковье лидирует по размеру материальной поддержки военных, которые получают 1 900 000 рублей от региона, а также 400 тысяч рублей из федерального бюджета. Помимо базового социального обеспечения, бойцы получают финансовую помощь в виде единовременных выплат и регулярных ежемесячных начислений.

Подписать контракт с Минобороны в Подмосковье можно в Балашихе на Восточном шоссе, владение 2. Там работает многофункциональный центр отбора бойцов, где добровольцы проходят первичную военную подготовку, проверяют здоровье и оформляют все документы в одном месте, а также при необходимости могут получить консультации узких специалистов.

Узнать подробности можно на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.