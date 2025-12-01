Коричневый или карамельный: какие цвета актуальны на Новый год-2026

Год Лошади: что надеть в новогоднюю ночь

Стилист Мария Сатлейкина заявила, что на Новый год наряды должны соответствовать символу 2026 году — Огненной лошади.

«Актуален изумрудный, хвойный, зеленый и глубокий зеленый, с ними хорошо сочетаются вишневый и бордовый цвета. Если же хочется более светлый, сияющий образ, то стоит присмотреться к молочному, сливочному и оттенку шампань», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, отлично подойдут коричневый или карамельный оттенки, оттенки металлика, например, серебро, а также синий или цвет индиго.

Что касается самой одежды, то среди трендов — кожаные пиджаки и костюмы, тренчи и юбки, полупрозрачное кружево.

Не стоит выбирать наряды с неоновыми оттенками: это слишком агрессивно и не относится к природной символике, плохая идея и черная одежда, она слишком мрачна для празднования Нового года.