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Корабль Starliner отстыковался от МКС и возвращается без экипажа на Землю

Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю спустя три месяца без экипажа на борту, сообщает RT.

Отстыковка произошла в автономном режиме в 18:04 по времени восточного побережья США (01:04 мск 7 сентября).

Спустя шесть часов Starliner приземлится на космическом полигоне в штате Нью-Мексико.

Космический корабль отправили к МКС 5 июня силами корпорации Boeing, для компании это был первый запуск.

На борту корабля были астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Сначала они должны были вернуться на Землю 18 июня, затем 26 июня, а после их возвращение отложили на февраль 2025 года в составе миссии Crew-9.