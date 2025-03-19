Корабль Crew Dragon вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю
Общество

Фото - © Роскосмос

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым успешно приводнился недалеко от Флориды, сообщает газета «Известия», публикуя кадры трансляции НАСА.

Вместе с Александром Горбуновым домой вернулись астронавты NASA Ник Хейг, Сунита Уильямс и Бутч Уилмор.

Корабль стартовал 15 марта с российским космонавтом Кириллом Песковым. 16 марта аппарат пристыковался к МКС.

Американцы провели на МКС более полугода из-за поломки оборудования проекта Starline.

Александр Горбунов провёл на орбите 171 сутки.