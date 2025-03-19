Корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю
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Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым успешно приводнился недалеко от Флориды, сообщает газета «Известия», публикуя кадры трансляции НАСА.
Вместе с Александром Горбуновым домой вернулись астронавты NASA Ник Хейг, Сунита Уильямс и Бутч Уилмор.
Корабль стартовал 15 марта с российским космонавтом Кириллом Песковым. 16 марта аппарат пристыковался к МКС.
Американцы провели на МКС более полугода из-за поломки оборудования проекта Starline.
Александр Горбунов провёл на орбите 171 сутки.