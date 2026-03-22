На стадионе «Жальгирис» и на арене «Швитурис» в Литве отменили запланированные концерты 72-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена, так как певец высказывался в поддержку России и говорил о ее победе над Украиной, сообщает РБК .

Как пишет издание LRT, на арене «Швитурис» Болен планировал выступить со своей группой Blue System 20 ноября, а 21 ноябре — на стадионе «Жальгирис». Несколько дней назад ссылки на концерты исчезли из системы распространения билетов.

Как пояснили дистрибьюторы, билеты больше не продаются.

«Да, концерт в Каунасе отменен. Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене», — сказал представитель арены «Жальгирис».

Официально о причинах отмен никто не говорил. Но, как отмечает LRT, в прошлом певец критиковал охлаждение отношений между ФРГ и РФ, называя сотрудничество этих двух стран «командой мечты». Еще Болен в интервью выступал против введения антироссийских санкций. А недавно он заявил, что «у Украины нет шансов против России».

