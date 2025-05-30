Концерты и экскурсии: что ждет гостей на фестивале «Усадьбы Москвы»

В первый день лета в столице начинается один из ключевых проектов — фестиваль «Усадьбы Москвы», сообщает «Царьград» .

Участников ждут концерты и театральные постановки под открытым небом, интересные мастер-классы, экскурсии и интерактивные игры. Программа продлится до 14 сентября на более чем 50 площадках.

Кроме того, для гостей фестиваля приготовили увлекательные исторические игры. В саду имен Баумана расскажут об усадебной жизни и героях Москвы, а вечером для посетителей выступит Limoncello Band с джазовыми аранжировками популярных мелодий. Там же можно будет подписать открытку настоящим гусиным пером и отправить с уличной почтовой станции.

В музее-заповеднике «Царицыно» пройдут исторические пикники «По следам великих поэтов», а также игры на свежем воздухе — от лапты до бирюлек.

Фестиваль реализуется в рамках крупного проекта «Лето в Москве»: он уже второй раз объединяет культурные, спортивные и благотворительные события столицы. Вход на большинство мероприятий бесплатный.