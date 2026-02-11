Концерт-реквием «Дорогами мужества» пройдет 20 февраля в Одинцовском округе

В Доме культуры «Горки Клуб» поселка Горки-10 Одинцовского округа 20 февраля состоится концерт-реквием и благодарности «Дорогами мужества» для жителей и гостей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт «Дорогами мужества» пройдет 20 февраля в 16:00 в Доме культуры «Горки Клуб» по адресу: Одинцовский городской округ, поселок Горки-10, дом 6А. Мероприятие посвящено памяти героев и чествованию ветеранов.

В программе — поэтические и музыкальные номера, раскрывающие темы долга, братства, доблести, дружбы и любви к Родине. Творческие коллективы исполнят произведения, посвященные подвигам прошлых лет и вере в мирное будущее.

Вход на концерт свободный. Возрастное ограничение — 6+. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону +7 (495) 634-05-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.