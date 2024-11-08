Концерт «Легенды русского рока» пройдет в Щелкове 23 ноября

Щелковский эстрадно-духовой оркестр приглашает окунуться в мир русской рок-классики, исполненной в оригинальных аранжировках. 23 ноября в 18:00 слушателей ждут знаковые композиции, знакомые нескольким поколениям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Русский рок — это уникальное явление в культуре, которое погружает в атмосферу свободы и протеста. Тексты песен говорят об одиночестве, любви и жизни, раскрывая смыслы, близкие русской душе. Это не просто музыка, это философия и образ жизни, ставший неотъемлемой частью нашего культурного наследия.

Главный дирижер — Виталий Ананьев, дирижер — Николай Масась.

Билеты можно приобрести на сайте tkcentre.ru или в кассе театра.

Мероприятие состоится по адресу: ТКЦ «Щелковский театр», г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1, лит. A.

Продолжительность: 1 час 30 мин. Возрастное ограничение: 12+.

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