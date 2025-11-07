Концерт для эвакуированных жителей Донбаса организовал БФ «Дари свет» в Раменском

В День народного единства БФ «Дари Свет» организовал праздничное мероприятие «Сила в единстве!». Его провели для жителей Донбасса. На концерт пришло около двухсот человек, эвакуированных из ДНР и ЛНР в 2022 году, и постоянно проживающих на территории Московской области.

«Мастер-классы, сладкая вата, сувениры, воздушные шары и живое исполнение вокально-инструментальных номеров стали прекрасным подарком в день, символизирующий единение и сплоченность народов. Искренне благодарим наших помощников и единомышленников, благодаря которым этот праздник получился ярким и интересным. Это Тимофей Нестеров и Школа эстрадного творчества, Светлана Евдокимова и Студия театрального вокала, волонтерский отряд „Беркут“ под руководством Юлии Богословской, Анна Акимкина, Наталия Постнова и „Движение вверх“», — поделилась учредители БФ «Дари свет» Светлана Брюханова.

Такие встречи они проводят регулярно. Также Светлана в недавнем интервью Раменскому радио рассказала о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО Раменского м. о., уроках мужества для детей из многодетных и отправке гуманитарной помощи на передовую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.