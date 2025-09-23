Контрольная закупка выявила нарушения при продаже лекарств в Москве

сегодня в 18:26

В Москве выявили продажу рецептурных лекарств в обход закона

Контрольная закупка в одной из аптек Москвы показала, что антидепрессанты можно приобрести без рецепта и удостоверения личности, сообщает « Постньюс ».

Журналисты «Постньюс» оформили заказ на антидепрессанты в популярной аптеке Москвы. Для покупки не потребовалось предъявлять рецепт врача или паспорт, что противоречит российскому законодательству.

Чек на покупку был выдан на листе А4 без указания юридического лица аптеки. В документе содержалась фраза: «Все лекарства приобретены согласно рецепту врача. Рецепты курьеру переданы. Претензий не имею», однако никаких документов у покупателя не запросили.

Курьер передал заказ без проверки рецепта и удостоверения личности. Нарушения при продаже остались без внимания сотрудников аптеки.

По данным «Постньюс», продажи антидепрессантов в России продолжают расти: к июлю 2025 года реализовано 12,9 млн упаковок на сумму 10,6 млрд рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.