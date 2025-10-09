Контроль за продажей алкоголя в жилых районах продолжается в Мытищах

С 1 сентября (с момента вступления в силу изменений в законе, ограничивающего продажу алкоголя в магазинах, расположенных в МКД , чьи входы находятся ближе 30 метров от дороги или выходят во двор) управлением потребительского рынка и услуг совместно с полицией в Мытищах проведено 8 рейдов по торговым точкам, расположенным в зонах, где продажа алкоголя запрещена и 2 контрольных рейда по тем магазинам, где были выявлены нарушения ранее. Эта работа продолжается, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Под новые ограничения в Мытищах попали 79 магазинов, из которых 57 торговых точек уже прекратили продажу спиртного добровольно, 11 – привлечены к административной ответственности, после чего 3 магазина прекратили реализацию алкоголя. По 22 организациям для привлечения к административной ответственности информация направлена в полицию.

Среди нарушителей оказались:

Магазин «Пивная № 1», ул. Юбилейная, д. 6;

Магазин «Вкусно», ул. Юбилейная, д. 24А;

Минимаркет, ул. Борисовка, д. 2;

Минимаркет, ул. Борисовка, д. 4;

Магазин «Место Пиvо», ул. Астрахова, д. 14А;

Магазин «Продукты», ул. Астрахова, д. 7;

Магазин «Авокадо», пр-т Астрахова, д. 1;

Магазин «Продукты», ул. Колпакова, д. 34Б;

Магазин «Продукты», ул. Мира, д. 39;

Магазин «Продукты», ул. Борисовка, д. 28;

Пивная №1, ул. Мира д. 37.

В ходе повторных контрольных проверочных мероприятий 8 октября один предприниматель привлечен к административной ответственности (ул. Мира, д. 37, магазин «Пивная №1»)

Девять организаций в добровольном порядке исполнили ранее выданные требования о прекращении реализации алкогольной продукции:

ул. Железодорожная, д. 52, магазин «Минимаркет»;

пос. Мебельной Фабрики, ул. Заречная д. 1, магазин «Продукты»;

п. Мебельной Фабрики, ул. Заречная д. 3, магазин «Солнышко»;

Тенистый бульвар, д. 9, магазин «Продукты»;

1-й Стрелковый переулок, д. 1, магазин «Ярче»;

ул. Рождественская, д. 11, магазин «Белорусские продукты»;

ул. Комарова, д. 2 корп. 2, магазин «Продукты»;

Тенистый бульвар, д. 13, магазин «Минимаркет»;

2-я Институтская, д 22, магазин «Сыр да масло».

Напоминаем, в случае выявления нарушений в торговых точках можно обратиться в управление потребительского рынка и услуг администрации г.о. Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 30/1, по телефону 8 (495) 581-13-48 или на электронную почту: potrebrinok2012@yandex.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.