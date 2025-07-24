Контроль и тревожность: почему родители продолжают следить за взрослым ребенком

Эксперт-психолог Анна Крючкова заявила, что существует несколько причин тотальной гиперопеки уже выросших детей со стороны родителей: желание контроля и высокая тревожность, попытка таким образом реализоваться, а также традиции, культурные и семейные установки, сообщает «Секрет фирмы» .

«Вы не обязаны отчитываться обо всем, что с вами происходит. Выбирайте темы для разговоров сами. Если задевают тему, которую вы не хотите обсуждать, то можно так и сказать», — посоветовала специалист.

По ее словам, в таких случаях можно сократить частоту контактов, не отвечать на провокационные вопросы и уходить от разговоров, в которых человека не слышат.

Стоит различать заботу и контроль: между ними проходит тонкая грань. Например, можно вежливо поблагодарить за совет, но не исполнять его. В ответ на критику родителей следует закрыть эту тему, использовать «Я-высказывание» и показать свою настоящую самостоятельность — не словами, а действиями и поступками.