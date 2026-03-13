Контакт-центр ветеринарии Подмосковья принял 2 тыс звонков в феврале

Контакт-центр ветеринарии Московской области в феврале обработал более 2 тыс обращений от владельцев животных. Большую часть звонков принял голосовой помощник «Вита», при необходимости обращения переводились на операторов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье продолжает работать единый контакт-центр ветеринарии, где жители могут получить консультацию еще до визита в клинику. Звонки принимают операторы и голосовой помощник с искусственным интеллектом «Вита». В феврале центр обработал свыше 2 тыс обращений, из них 60% — в автоматическом режиме.

Если требуется помощь специалиста по вопросам вакцинации, регистрации животных или обращения с безнадзорными собаками, робот переводит звонок на оператора. Контакт-центр работает круглосуточно по телефону +7 (495) 668-01-25.

Чаще всего жители обращались по поводу безнадзорных собак — за месяц отработано 358 звонков. Еще 227 обращений касались записи на прием в ветеринарные учреждения, 191 — поиска ближайших ветстанций. По вопросам вакцинации поступило 116 звонков, также востребованы консультации по регистрации питомцев и оформлению ветеринарных справок. Адреса и контакты государственных ветклиник размещены на портале «Мой АПК», где можно записаться на прием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.